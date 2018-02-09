10 февраля в Москве состоятся шоу с дрессированными собаками

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В Москву возвращается традиционный фестиваль ZOOFest-2018, в рамках которого 10 февраля состоится зрелищное шоу с дрессированными собаками. Мероприятие в прямом эфире будет транслировать портал «Москва онлайн».

Шоу дрессированных собак в Москве стартует 10 февраля в 13:00 по местному времени. Зайдя на сайт «Москва онлайн», пользователи могут посмотреть в прямой трансляции сложные акробатические трюки, зажигательные танцы и даже футбольный матч в исполнении лучших друзей человека.

Собачье шоу проходит в Москве в рамках масштабного традиционного фестиваля ZOOFest-2018. Помимо псов, зрители смогут увидеть более 400 пород кошек и уникальное «Шоу декоративных грызунов».