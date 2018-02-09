VistaNews.ru


10 февраля в Москве состоятся шоу с дрессированными собаками

Сегодня, 16:13

В Москву возвращается традиционный фестиваль ZOOFest-2018, в рамках которого 10 февраля состоится зрелищное шоу с дрессированными собаками. Мероприятие в прямом эфире будет транслировать портал «Москва онлайн».

Шоу дрессированных собак в Москве стартует 10 февраля в 13:00 по местному времени. Зайдя на сайт «Москва онлайн», пользователи могут посмотреть в прямой трансляции сложные акробатические трюки, зажигательные танцы и даже футбольный матч в исполнении лучших друзей человека.

Собачье шоу проходит в Москве в рамках масштабного традиционного фестиваля ZOOFest-2018. Помимо псов, зрители смогут увидеть более 400 пород кошек и уникальное «Шоу декоративных грызунов».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.