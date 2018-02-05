В России с 2018 года подорожают билеты на авиаперелеты

Вчера, 22:56

Стоимость авиабилетов повысится в 2018 году до 15%. Представитель компании TUI, занимающейся туризмом, сообщил, что этому способствует подорожание топлива.

Гендиректор TUI Россия Тарас Демура официально заявил о том, что цены на авиаперелеты в России начнут несколько подыматься в 2018. Определенный коэффициент подорожания билетов предполагается от 10 до 15% за год. Этому явлению способствует повышение стоимости топлива для самолетов. Это стало предупреждением для россиян, которые любят время от времени полетать по стране и за рубежом.

Теперь люди должны заранее узнавать стоимость перелета, чтобы не попасть в казусные ситуации. Посмотреть тарифы можно в любое время на официальном портале любой туристической компании, в том числе и TUI Россия. Информация будет постоянно обновляться. В то время, как цены на авиабилеты будут подниматься, стоимость проживания в отелях некоторых стран останется неизменной. Это важный факт, с помощью которого туристы смогут немного сэкономить денег.