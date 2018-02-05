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Аналитики назвали популярные направления поездок для отдыха на 23 февраля

Сегодня, 16:10

Аналитики, работающие на сайте по поиску авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner, исходя из данных статистики забронированных путевок на День защитника отечества 23 февраля опубликовали список курортных направлений, которые пользуются самым большим спросом в этот день.

Как и в 2017 году, первое место рейтинга занял город Сочи, на втором месте Москва и лишь третье место досталось Милану.
Далее свои позиции занимают Прага, Мюнхен, Тбилиси, Минеральные Воды, а замыкает перечень Барселона.
Самым дорогим курортом на 23 февраля определили тихоокеанский остров Бора-Бора. За билет на него кто-то расщедрился на 497,5 тысяч рублей. Еще один неизвестный покупатель не пожалел 210 тысяч рублей на полет на Сан-Кристобаль, Галапагосский остров.
Самыми бюджетными направлениями оказались Загреб в Хорватии, Дебрецен в Венгрии и Гюмри в Армении. Билеты в эти места оказались в среднем по 4-6 тысяч рублей. Также свое место в данном рейтинге занял и российский Брянск. Поездка туда и обратно составит почти 2,5 тысячи рублей.
Представители Skyscanner в России рекомендуют путешественниками при заказе билетов сравнивать их цены на период соседних дат, ведь выходные дни являются самыми дорогими по стоимости из-за массовых поездок и перелетов.


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