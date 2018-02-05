Рамзан Кадыров обсудил перспективы развития туризма

Сегодня, 15:48

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, обсудил с представителями Министерства и руководителями районных администраций перспективы развития въездного и внутреннего туризма.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Кезеной-Ам» прошло совещание, посвященное вопросам развития туризма в Чечне. Рамзан Кадыров заявил, что Республика имеет большой потенциал для развития внутреннего туризма, однако необходимо правильно преподнести и выстроить соответствующие маршруты для демонстрации всех достоинств природы, памятников архитектуры, гор, и других достопримечательностей для народа.

Он считает, что внутренний туризм будет пользоваться спросом как у туристов, так и у местных жителей, ведь в каждом районе, в каждом городе есть что показать и на что посмотреть. Фотографии не способны передать всей прелести природы, и люди захотят приехать и увидеть все собственными глазами. К тому же, развитие данного направления может значительно пополнить местный бюджет.

Кадыров подчеркнул, что все главы районов и городов должны начать взаимодействовать с Комитетом Правительства по туризму для развития данных направлений на всех территориях.

В текущем году в Чечне планируют инвестировать развитие туризма, в том числе собираются восстановить мечеть, сторожевую и жилую башни в древнем селении Хой.