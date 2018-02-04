Московский аэропорт «Внуково» в сильный снегопад работает штатно

Сегодня, 17:06

Сильный снегопад стал причиной перебоев с энергоснабжением и работой аварийных служб в усиленном режиме. Однако, московский аэропорт «Внуково» работает штатно.

Столичный аэропорт «Внуково» продолжает работу в штатном режиме. Известно, что 5 рейсов задерживаются, 4 – отменены. Однако проблемы в приеме авиасуден со стороны аэропорта нет. Актуальная информация о прилетах самолетов подается в Telegram-аккаунте. К слову, в Шереметьево задерживается 50 рейсов, в Домодедово — 45, а 24 отменено.

Стоит отметить, гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации предупреждает об ухудшении погоды.

На данный момент метель продолжается в Москве. По информации сотрудников ГИБДД, на дорогах образовались снежные ловушки и заносы. Просят автолюбителей быть осторожными в пути.