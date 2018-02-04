В Пулково задержан вылет шести самолетов в Москву

Сегодня, 17:14

В Санкт-Петербурге терминал аэропорта Пулково сегодня переполнен пассажирами, которые не могут вылететь в Москву согласно расписанию. Основанием для задержки шести рейсов в столицу, стал аномальный снегопад.

Как сообщают в коммуникационном отделе аэропорта Пулково, самолеты «Аэрофлота» были вынуждены поменять график вылета в Москву, что повлекло к дестабилизации рейсовых отправлений других компаний. В частности, с полуторачасовой задержкой вылетел лайнер, следующий рейсом SU 015. Пассажиры, вылетающие «Северным Ветром» прождали в терминале более двух часов.

В Домодедово и Шереметьево специальная техника продолжает расчистку взлетно-посадочных полос, однако соблюдении графика находится под вопросом. Форс-мажорные обстоятельства вынуждают работников аэропортов искать резервные площади для обеспечения пассажиров ночлегом.