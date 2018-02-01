В список самых красивых деревень России попала Онежская Лямца

Вчера, 21:53

В список самых красивых деревень России попала Онежная Лямца в Архангельской области. В поселок приезжали Александр Мерзлов, президент объединения, и Алексей Романов, член Союза фотографов дикой природы.

Представители Кенозерского национального парка пригласили Александра Мерзлова и Алексея Романова в Онежную Лямцу, которые с удовольствием посетили деревню и оценили ее по достоинству.

По словам Мерзлова, наличие поселка в списке открывает ему дороги для активации туризма, что повлечет за собой дополнительный источник дохода, на начальном этапе - внутреннего. В перспективе Онежная Лямца может попасть в Федерацию самых красивых деревень Земли. Решение о вступлении новоиспеченной архангельской достопримечательности в Ассоциацию примут по итогам сельского собрания и выводам выездной экспертной комиссии.