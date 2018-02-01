В июле 2018 года откроется первый остров-курорт для феминисток

Вчера, 21:45

В июле 2018 года откроется первый в мире курорт на острове недалеко от Финляндии, на который смогут попасть только женщины, пишет The New York Post.

Идея создания острова для феминисток принадлежит Кристине Ротт. Автор идеи и основательница курорта говорит, что неоднократно замечала, как присутствие мужчин влияет на женщин во время отдыха. Дамы не могут полноценно расслабиться и очень беспокоятся о своем внешнем виде, достают косметички. Таким образом, Кристина решила создать уникальный курорт, на котором представительницы прекрасного пола смогут полностью посвятить себя отдыху, не напрягаться и не втягивать живот.

Кристина Ротт решила назвать курорт SheIsland, он будет располагаться на островах Кайкос и Теркс, принадлежащие британской заморской территории в Вест-Индии. Основательница курорта намерена лично проверять списки отдыхающих. По ее мнению очень важно, чтобы каждая отдыхающая вписывалась в общую концепцию курорта.