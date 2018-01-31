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В Смоленске пройдет VIII фестиваль фейерверков «Звездопад 2018»

Сегодня, 16:03

В городе Смоленске 4 августа состоится грандиозное событие – VIII Международный фестиваль фейерверков «Звездопад 2018».

 
Компания «Фейерверк-Мастер» и фейерверки «Дядя Гриша» выступают организаторами мероприятия при поддержке губернатора Смоленской области Алексея Островского. В фестивале примут участие лучшие профессиональные команды пиротехников из разных стран мира.

Как правило, красочный праздник посещают люди с активной жизненной позицией: фестиваль приурочен ко Дню семьи и Дню физкультурника. Сюда приезжают большими дружными компаниями и семьями те, кто ценит здоровый образ жизни и современную культуру, стремится узнать новое. Фестиваль фейерверков позволяет развивать внутренний и событийный туризм в Смоленской области, способствует популяризации народных промыслов.

Организаторы гарантируют посетителям праздника отличные условия и интересную развлекательную программу. Центральным событием, конечно, станет мультимедийное шоу – великолепные фейерверочные показы пиротехнических команд (https://www.zvezdopad.su/). А помимо этого посетителей ждут выступления известных музыкальных коллективов, соревнования по армрестлингу и толчку гири, настольному теннису и кикеру, откроется город мастеров. Для детей будет развернут парк аттракционов, развлечения и конкурсы устроят аниматоры, фокусники.


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