VistaNews.ru


Гостиница «Сочи Парк Отель» признана лучшей в России для семейного отдыха

Сегодня, 14:38

Портал Tripadvisor составил ежегодный рейтинг лучших российских отелей, ресторанов и прочих сооружений для досуга. На первом месте наиболее подходящих для семейного отдыха гостиниц эксперты поставили сочинский «Сочи Парк Отель».

Аналитики сайта Tripadvisor составляют перечень лучших отечественных отелей, ресторанов и прочих сооружений для досуга, исходя из оценок и отзывов пользователе собранных по итогам года. Передовым отелем для семейного отдыха в России стал трехзвездочный сочинский «Сочи Парк Отель». Данная гостиница состоит из 12 восьмиэтажных корпусов, включающих в себя 2880 номеров. На территории отеля также расположены прогулочные аллеи, бассейны, декоративные водоемы и спортивные площадки.

Дети в гостинице «Сочи Парк Отель» могут развлечь себя на одной из пяти игровых площадок, зонах аттракционов, пляже и прочих комфортабельных сооружениях.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.