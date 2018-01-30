Гостиница «Сочи Парк Отель» признана лучшей в России для семейного отдыха

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Портал Tripadvisor составил ежегодный рейтинг лучших российских отелей, ресторанов и прочих сооружений для досуга. На первом месте наиболее подходящих для семейного отдыха гостиниц эксперты поставили сочинский «Сочи Парк Отель».

Аналитики сайта Tripadvisor составляют перечень лучших отечественных отелей, ресторанов и прочих сооружений для досуга, исходя из оценок и отзывов пользователе собранных по итогам года. Передовым отелем для семейного отдыха в России стал трехзвездочный сочинский «Сочи Парк Отель». Данная гостиница состоит из 12 восьмиэтажных корпусов, включающих в себя 2880 номеров. На территории отеля также расположены прогулочные аллеи, бассейны, декоративные водоемы и спортивные площадки.

Дети в гостинице «Сочи Парк Отель» могут развлечь себя на одной из пяти игровых площадок, зонах аттракционов, пляже и прочих комфортабельных сооружениях.