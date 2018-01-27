Собянин раскрыл подробности "Московской Масленицы"

Вчера, 20:21

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о плане культурных мероприятий, которые пройдут в праздник Масленицы. Мероприятие состоится с 9 по 18 февраля.

Традиционный фестиваль под названием «Московская Масленица» приглашает всех желающих. Организаторы действия будут проводить его второй раз. Для москвичей и других жителей регионов на конкурсе будет приготовлена шикарная праздничная программа. О ней рассказал сам лично градоначальник Сергей Собянин. Фестиваль «Московская Масленица» назначен на все 10 дней, с 9 по 18 февраля.

В 25 точках города будут организованы массовые конкурсы, лотереи, концерты. А главная особенность, конечно же, блины. Их кулинары подготовят просто на месте, под открытым небом, на кострах, мангалах. Испробовать это лакомство можно всем. Также организаторы приготовят чай в самоварах. По словам Собянина, зрителей ожидает колоссальнейшее зрелище и масса позитива.