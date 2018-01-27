В детском центре "Артек" начали принимать впервые диабетиков

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В детском центре «Артек» смогут отдыхать и оздоровиться дети с сахарным диабетом уже в январе текущего года. Такую информацию сообщил сам директор заведения Алексей Каспржак.

На недавно прошедшей конференции руководитель международного центра «Артек» Алексей Каспржак рассказал, что в оздоровительном заведении начали принимать детей и подростков, которые больны сахарным диабетом. Это направление является первым за всю историю существования детского лагеря.

По словам директора, уже есть первые посетители «Артека», которые имеют сахарный диабет разной степени. Группа из шести деток поступила в первую смену 2018 года. Юные артековцы проживают в разных городах и областях России. В стенах оздоровительной инстанции работают медики, которые имеют практический опыт лечения детского диабета. На сегодняшний день именно «Артек» стал первым учреждением, где могут оздоравливаться дети с сахарным диабетом.