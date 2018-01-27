Рыбак из Омской области выловил в Иртыше двух рыб с рогами

Сегодня, 15:57

Рыбак из Омской области выловил в реке Иртыш двух необычных рыб: одну с рогами, вторую с шипами на морде.

Инцидент произошел еще в декабре, недалеко от поселка Чекрушево, под Тарой. Житель района выловил в Иртыше двух необычных щук. У одной из них, которая побольше, и весила 14 кг, на морде располагалось два выроста-шипа, а у второй, которая была поменьше, и весила 7 кг, на голове располагалось 4 рога. Такой необычный улов очень удивил рыбака, он показал их своим односельчанам. За внешний вид жители деревни прозвали их драконами. Сам мужчина не побоялся съесть свой улов, а головы высушил и сохранил.

Местные жители считают, что причина такой аномалии в местной экологии. Неподалеку от реки расположен Тарский горно-обогатительный комбинат, занимавшийся добычей циркония, который был открыт около 10 лет назад. Несмотря на то, то он уже практически заброшен, некоторые виды циркония радиоактивны и обладают повышенным уровнем излучения. Жители отмечают, что большое количество детей рождается с различными патологиями, в чем также винят завод.