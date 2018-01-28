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В Самаре рыбак вытянул щуку весом 11,5 кг

Сегодня, 03:15

Самарскому рыбаку попалась щука весом 11,5 кг. Рыба была настолько крупной, что не помещалась в рыболовные снасти.

25 января в день Татьяны рыбак из Самары решил отправиться на рыбалку в окрестностях Васильевских островов. Он установил вдоль водоёма одну из жерлиц. Ждать долго не пришлось: был замечен хороший клёв. Позже рыбак понял, что имеет дело со щукой. Чтобы достать её из недр лунки, понадобилось порядка 40 минут, ещё один бур. Не обошлось и без помощи напарника. После извлечения крупной рыбины из озера рыбаками было принято решение устроить маленькую фотосессию.

Удачливый рыбак признаётся, что вся щука ушла на рыбные котлеты, кроме головы. Она весила более 2 киллограм. Из неё житель Самары планирует сделать чучело и повесить его на стену.


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