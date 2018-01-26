Авиакомпания "Россия": Мошенники продают недействительные билеты в Мексику

Вчера, 20:00

Авиакомпания "Россия" сообщила о массовой продаже недействительных билетов на рейс в Мексику. Сотрудники корпорации рекомендовали туристам быть осторожными и проверять подлинность проездного документа.

Администраторы авиакомпании «Россия» обнаружили массовую продажу недействительных билетов на рейсы в Мексику. Мошенники предлагают туристам возможность посетить это государство, а именно курорт Канкун. По этому поводу Ростуризм и Росавиация начали проводить срочные совещания.

Согласно регламенту авиаперевозчика в Мексике, турист, который прилетел на самолете перевозчика, должен им и вернуться обратно. Сама же «Россия» прекращает чартерные рейсы в курорты мексиканского региона со 2 февраля. Администрация перевозчика советует гражданам быть осторожными, чтобы не попасть в руки мошенникам.