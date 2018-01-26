В Пензе все большую популярность набирает зоопарк

Сегодня, 15:04

Одной из самых популярных достопримечательностей Пензы стал зоопарк. Такая информация получена после анализа запросов, которые делаются о городе в сети.

После проведения мониторинга туристической ситуации в городе Пензе специалисты определили, что одним из самых популярных объектов становится местный зоопарк. В отделе культуры пензенской городской администрации сообщили, что для привлечения туристов в город разработана специальная программа, которая получила название «Развитие туризма города Пензы».

В мэрии сообщают, что в 2018 году планируется выделение дополнительных средств на маркетинг территории, проведение рекламных кампаний, развитие туристической навигации. Помимо этого, планируется привлечение грантовой поддержки со стороны бизнесменов и общественных организаций.

Пенза включена в проект «Глухомань Go» известного журнала National Geographic о путешествиях, который организован Анастасией Клеповой. Уже сформирован календарь поездок на текущий год. Пензу посетят искусствоведы, журналисты и ценители российской красоты со всего мира, визит состоится в мае. Среди мест, которые запланированы в программе пребывания делегации, есть исторический центр Пензы, села Аблязово, Радищево и Тахтаны.