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Роспотребнадзор предупреждает туристов о жёлтой лихорадке в Южной Америке

Сегодня, 12:20

Роспотребнадзор предупреждает туристов из России о жёлтой лихорадке в странах Южной Америки. Обязательным является сделать прививку для возможности выезда в данные государства.

По зафиксированным данным, начиная с января 2016 года и вплоть до декабря прошлого года, подтвердили более 700 случаев данного вируса в Боливии, Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадоре и Французской Гвиане. 261 из них закончился для заболевших смертоносным исходом. Вирус продолжает распространяться. В Минас-Жерайс на полгода объявили чрезвычайное положение. В связи с этим власти были вынуждены закрыть городской зоопарк. Там зафиксировали смерть обезьяны от жёлтой лихорадки.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать этот факт при поездках в Южную Америку. Отмечается, что вышеупомянутая лихорадка появляется посредством укусов комаров в странах, климат которых является влажным и жарким. Именно поэтому туристов обязали делать соответствующие прививки. После них иммунитет хранится пожизненно.


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