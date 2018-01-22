Ростуризм подготовил «чёрный список» отелей перед ЧМ-2018

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Ростуризм подготовил «чёрный список» перед предстоящим ЧМ-2018, который состоится летом. В ведомстве рассказали, что планируют улучшить ценовую ситуацию с арендой номеров.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что подобная ситуация сложилась и вокруг Египта и Турции в прошлом году. Люди были готовы заплатить любые деньги, чтобы отдохнуть на море. Глава ведомства заявил, что им удастся изменить ситуацию, чтобы ценовая политика была приемлемой как для отечественных граждан, так и для туристов. Естественно отдельное внимание будет уделяться городам, в которых будут проходить футбольные матчи. Он напомнил, что есть официальный правительственный документ, в котором указана максимальная стоимость на услуги, предоставляемые отелями и гостиницами. Сафонов также рассказал, что ведомство активно сотрудничает с ФАС с Роспотребнадзором.