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Стоимость авиаперелёта Ростов – Крым возрастёт в мае в три раза

Сегодня, 11:03

Стоимость авиаперелёт Ростов – Крым возрастёт уже в мае в три раза. Если это случится, то билеты на самолёт по этому маршруту станут дороже стоимости непосредственно отдыха.

Специалисты сообщают, на сегодняшний день стоимость самого дешёвого билета по этому направлению начинается от 6500 руб. Это туда и обратно в эконом-классе. Данная цена вполне сопоставима с билетом на проезд в Крым на автобусе.

Зимние месяцы не самые комфортные для крымского туризма, но хорошо отдохнуть на полуострове можно и сейчас. В особенности это касается тех, кто любит лыжи.

Начиная с мая, цены на авиаперелёт существенно «взлетят». Сообщается, что перелёт в том же эконом-классе при услугах «Аэрофлота» станет обходиться уже в 21 тыс. рублей. Не исключено, что в разгар туристического сезона, когда «подтянутся» другие авиаперевозчики, цена может понизиться до 17 тысяч (в ночное время).

Это сопоставимо с тем, во что ростовчанам обходится полёт до Турции. Выходит, делают вывод эксперты, российские авиакомпании стимулируют граждан предпочитать зарубежный туризм отечественному.

В «Аэрофлоте» информацию о трёхкратном удорожании билетов не подтвердили, но и не опровергли, попросив направить официальный запрос.


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