В города с неприличными названиями туристы полетят бесплатно

Вчера, 21:54

Одно из мировых туристических агенств, расположенное в Великой Британии, объявило акцию. Суть ее состоит в том, чтобы оплатить поездки клиентов в города с неприличными названиями.

Данные непристойные названия звучат неприлично на нескольких иностранных языках. Например, название Гарри означает проблемы с пищеварительным трактом на японском языке и тд.

Сотрудники турфирмы предложили своим клиентам делать фото на фоне названия города, а за это им будет предлагаться возврат суммы, потраченной на билеты.