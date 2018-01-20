Туроператоры назвали самые посещаемые в новогодние праздники музеи России

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Отечественные туристические операторы назвали музеи России, самые посещаемые людьми в новогодние праздники. Ситуацию в этой области прокомментировала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров.

По словам Майи Ломидзе, за все новогодние праздники практически 700 тысяч граждан посетили федеральные музей. Самым популярными стали музеи Московского Кремля, Государственная Третьяковская галерея и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Если Россия зарабатывает на шикарных музеях, в которые хотят попасть многие гости государства, то Финляндия берет направление на гей-туризм. По мнению эксперта, представители сексуальных-меньшинств в первую очередь ищут безопасные для себя страны, где готовы тратить свои деньги.