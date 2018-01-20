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Хельсинки заработает на геях-туристах миллионы евро

Сегодня, 13:54

В Финляндии город Хельсинки заработает на геях-туристах миллионы евро. Такой мыслью поделился Ханну Виртанен, основатель популярного сайта Gay Travel Finland.

По словам Ханна Виртанена, если посчитать глобальные масштабы объема туристического маркетинга, то в целом они составляют двести миллиардов евро. В государстве, где проживает 6% представителей сексуальных меньшинств, речь будет идти о миллионах евро. Не обязательно, что Хельсинки получат название «центра гей-жизни», отмечает эксперт. По его мнению, ради этого лучше посетить Берлин или Барселону, а в Финляндию эти особые туристы приезжают потому, что они могут безопасно путешествовать.

Согласно подсчетам Виртанена, в год в сфере туризма геи, лесбиянки и транссексуалы тратят больше трех миллионов евро и Финляндия должна получить свою долю из этой суммы. Козырем может стать предоставление безопасности, ведь в мире 70 государств законом запрещают гомосексуализм.


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