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В Москве можно пострелять из катапульты в «Сокольниках»

Сегодня, 10:56

В Москве любители истории смогут на время представить себя средневековыми воинами. Для этого в парке «Сокольники» администрация установит две катапульты, при помощи которых в XV веке разрушались стены осажденных городов.

В оставшиеся до конца января две субботы москвичи и гости города будут иметь возможность представить себя в условиях средневековой битвы. Катапульты созданы специалистами военно-исторического общества по оригинальным чертежам, сохранившимся со средневековых времен. Устроители аттракциона считают, что подобные забавы могут особенно понравиться при реконструкции в командных условиях. Конечно, осадные орудия будут метать не чугунные или каменные ядра, а мешки, наполненные щебенкой или снежки. Несмотря на то, что катапульты сконструированы по щадящему варианту эксплуатации, участникам «битвы» будет не так просто натягивать при помощи своеобразной лебедки боевое плечо орудия. Дальность полета снаряда не превышает 50 метров, но и этого будет достаточно, чтобы разрушить импровизированную крепость. Если забава получит популярность, то срок действия аттракциона будет продлен.


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