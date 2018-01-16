Ростуризм: Жители России чаще выбираются на отдых за границу

Вчера, 21:00

Олег Сафонов, глава Ростуризма, заявляет, что жители России чаще выбираются на отдых за границу. Рост в этом вопросе составил 19,8%.

По словам Олега Сафонова, повышение количества доступных предложений со стороны туристическим компаний, стабилизация экономики и повышение платежеспособности граждан России повлекли активный рост числа отдыхающих за границей. В 2017 году турпоток на выезде составил более 38 миллионов человек, приблизившись к максимуму, зафиксированному в 2014 году. Тогда этот показатель был равен 42 миллионам.

В текущие новогодние праздники много россиян отправились отмечать торжества за рубеж. На первом месте предпочтений стоит Таиланд, а за ним следуют ОАЭ, Вьетнам, Индия, Израиль и Доминиканская Республика. Как информирует Сафонов, что за последние 17 лет в выездном туризме также наблюдается рост.