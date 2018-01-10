Опубликован список лучших островов для отдыха по всему миру

Вчера, 22:15

Американское издание Condé Nast Traveler подготовило рейтинг самых лучших и популярных для отдыха и туризма островов за предыдущий год, первые три места в котором заняли места на Филиппинах.

Данный ежегодный рейтинг был составлен журналом, опираясь на многочисленные отзывы туристов, количество которых превысило 300 тысяч.

Первым в топе лучших оказался небольшой остров Боракай, который покорил отдыхающих пляжем, самым популярным из них оказался Белый пляж, прекрасными закатами солнца и хорошим тропическим климатом.

На втором месте расположился относящийся к Висайскому архипелагу остров Себу, который привлек туристов не только хорошими пляжами, но и своими магазинчиками и ресторанами.

Третье место досталось острову Палаван, где расположено одно из 7 чудес света Пуэрто-Принцессе, самая протяженная в мире река, протекающая под землей, в долине которой находится национальный парк, предоставляющий туристов экскурсии по пещерам.

Помимо них, в списке оказались: Майорка (Испания), Миконос (Греция), Бермудские острова и Сен-Бертелеми во Франции, Бали (Индонезия), Каймановы острова, Теркс и Кайкос