Екатеринбург признан одним из главных туристических городов России

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На одном из Интернет-порталов опубликован рейтинг самых популярных городов России среди местных туристов. Екатеринбург вошел в ТОП-5 самых посещаемых мест в минувшем году. При этом, авторы списка не учли города-курорты России.

Аналитиками было подсчитано, что в прошлом году туристами было забронировано место в отеле Екатеринбурга на 3,5 ночи в среднем. Кроме того, на проживание там было потрачено около 3 тысяч рублей за сутки. Таким образом, Екатеринбург занял четвертую позицию в пятерке. Второе и третье места принадлежат Москве и Казани. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, а замыкает пятерку Ярославль.

Стоит отметить, что Екатеринбург также занял свою позицию в пятерке самых дешево стоящих городов для болельщиков Чемпионата Мира по футболу 2018. Средние затраты за аренду жилья вычислены в сутки в размере 2396 рублей. Данные собраны в 2017 году.