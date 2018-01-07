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Авиакомпания UTair отменила прямой рейс Ростова - Сочи

Вчера, 17:04

Авиакомпания UTair отменила все прямые рейсы по маршруту Ростов – Сочи.

Приобрести билет на рейс возможно только на понедельник 8 января, в дальнейшем полет будет проходить только с пересадкой в Москве. Ранее же полеты по такому маршруту совершались еженедельно. Руководство компании приняло такое решение в связи с открытием рейсов по такому же прямому маршруту авиакомпанией «Азимут», базирующаяся на территории аэропорта "Платов". Информация о данных рейсах, которые совершаются пять раз за неделю, появилась на официальном сайте компании в конце декабря, стоимость билета в один конец стартует от 880 рублей.

Напомним, что авиакомпания UTair начала совершать рейсы в Сочи в апреле 2017 года, полеты совершались три раза за неделю, а первоначальная стоимость на билет стартовала от 3500 рублей, впоследствии цена немного снизилась.


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