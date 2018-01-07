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Ниагарский водопад превратился в сосульку

Сегодня, 11:12

В период новогодних праздников, большинство туристов выбирают себе пункты для проведения незабываемых праздничных каникул. Вот и в этом году многие выбрали Ниагарский водопад. Однако по приезду на место, туристов ждало небольшое разочарование. Дело в том, что знаменитый водопад превратился в большую сосульку.

Однако, как сообщается, водопад замерз только снаружи. Водные струи замерзли в воздухе и застыли на окружающих камнях и деревьях. С виду кажется, что водопад застыл полностью. Вокруг него находится полная тишина. Не слышно шума брызг и всплесков. На данный момент температура там составляет минус 10-15 градусов.
Примечательно, что почти по всей территории США сильные морозы начались в конце декабря прошлого года. Во Флориде даже выпал первый за тридцать лет снег.


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