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Нехватка мужчин в России сделала популярными брачные туры в Китай

Сегодня, 02:45

Нехватка мужчин в России сделала популярными брачные туры в Китай. Такую информацию распространили представители ведущих брачных агентств страны.

Китайские средства массовой информации распространили данные о том, что в России набирают стремительную популярность брачные туры в Китай. В частности, одно из брачных агентств уже несколько лет специализируется именно на таких браках. Основная причина освоения китайского брачного рынка в том, что в России ощущается острая нехватка мужчин.

Как сообщает руководительница брачного агентства, в прошлом году она устроила встречу шести китайским женихам с 25 российскими невестами. Результат не оказался отрицательным – состоялось пять свадеб. Одним из основных требований, которое выдвигается к китайским мужчинам – финансовая стабильность. Сообщается, что первоначальное общение проходит через переводчика, но очень многие претенденты из Китая знают русский язык, а россиянки владеют английским, это очень помогает в общении.

Китайские женщины не одобряют такой выбор своих соотечественников, некоторые даже жалуются на то, что в Китае женщина тоже не может найти себе мужа.


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