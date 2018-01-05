В Московском зоопарке построят новый пешеходный мост

Сегодня, 09:00

Представители администрации Москвы сообщили о намерении построить еще один пешеходный мост в Московском зоопарке в связи с резко увеличившимся потоком посетителей.

Андрей Бочкарев, руководящий департаментом строительства Москвы, заявил о планах столичной администрации соединить новую и старую территории Московского зоопарка мостом высотой 12 и протяженностью 22 метра. Внешне сооружение будет выглядеть, как волна на море. Площадки и лифты моста поспособствуют устранению больших скоплений людей, спровоцированных резко выросшим потоком посетителей.

Стоимость и сроки возведения нового сооружения в Московском зоопарке в настоящее время неизвестны.