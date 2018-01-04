VistaNews.ru


В путеводителе для финнов по Мурманску разместили гей-клуб

Сегодня, 14:29

Сари Пёюхёнен, ранее представляющая дипломатическую миссию Финляндии в Мурманске, презентовала путеводитель по городу на Баренцевом море. В брошюре оказался нынче закрытый гей-клуб, адрес которого посол решила не разглашать.

Клуб для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Мурманске называется Town Hill. Из-за неоднозначного отношения к сексуальным меньшинствам со стороны россиян Сари Пёюхёнен решила не указывать адрес гей-заведения, побаиваясь за волнения в обществе. Однако клуб для гомосексуалистов можно и без помощи бывшего представителя дипмиссии Финляндии в Мурманске найти на просторах сети.

В представленном Пёюхёнен путеводителе указано, что посетители Town Hill могут чувствовать себя сами собой в стенах клуба, невзирая не мнение окружающих. Гей-заведение закрыто 6 дней в неделю, единственным рабочим днем является суббота. К слову, путеводитель экс-посла предназначен для финнов, собирающихся посетить Мурманск.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.