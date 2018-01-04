В путеводителе для финнов по Мурманску разместили гей-клуб

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Сари Пёюхёнен, ранее представляющая дипломатическую миссию Финляндии в Мурманске, презентовала путеводитель по городу на Баренцевом море. В брошюре оказался нынче закрытый гей-клуб, адрес которого посол решила не разглашать.

Клуб для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Мурманске называется Town Hill. Из-за неоднозначного отношения к сексуальным меньшинствам со стороны россиян Сари Пёюхёнен решила не указывать адрес гей-заведения, побаиваясь за волнения в обществе. Однако клуб для гомосексуалистов можно и без помощи бывшего представителя дипмиссии Финляндии в Мурманске найти на просторах сети.

В представленном Пёюхёнен путеводителе указано, что посетители Town Hill могут чувствовать себя сами собой в стенах клуба, невзирая не мнение окружающих. Гей-заведение закрыто 6 дней в неделю, единственным рабочим днем является суббота. К слову, путеводитель экс-посла предназначен для финнов, собирающихся посетить Мурманск.