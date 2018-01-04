Во Владимире подорожали услуги общественной бани

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Во Владимире с начала нового года повысились тарифы на посещение общественных бань.

Муниципальные общественные бани подняли цены на пользование своими услугами на 20 рублей в наступившем году. Теперь поход в баню составляет 180 рублей на человека, а мытье в душе 170 рублей.

Всего во Владимире функционируют три муниципальные бани: на Красносельском проезде, в Юрьевце на улице Школьной и в Оргтруде на улице Новой.

Городские управления экономикой, потребительским рынком, инвестициями, а также городская администрация сообщают, что экономически установленный, внельготный тариф похода в баню составляет около 300 рублей, однако муниципальный бюджет компенсирует часть расходов, поэтому владимировцам предоставлена возможность посещать банные учреждения по сниженным ценам.

Ежегодно на данные нужды выделяется около 3-х миллионов рублей. Также часть граждан может помыться в бане вовсе бесплатно. Такая льгота предоставлена жителям домов с плохими коммунальными услугами.

В будущем году городом Владимиром планируется выделить из местного бюджета на подобные услуги 300 тысяч рублей.