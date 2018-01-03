Новосибирцы из тропиков привозят лихорадку и малярию

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Специалисты Роспотребнадзора сообщают об опасности заболеваний малярией и лихорадкой для новосибирцев. Согласно статистике, за прошлый год было зарегистрировано 12 случаев лихорадки Денге и 3 случая малярии. Привезти такой диагноз можно из тропических стран: Вьетнам, Танзания, Эфиопия и другие.

В Роспотребнадзоре предупреждают новосибирцев об острой ситуации с заболеваемостью граждан РФ, которые путешествуют. Согласно данным, в прошлом году зарегистрировано 12 случаев заражения лихорадкой, и 3- малярией. Известно, что очагами болезней стали страны, где проводили отдых россияне. В числе таких государств: Сомали, Уганда, Замбия и другие.

К слову, лихорадка Денге – это острое трансмиссивное вирусное заболевание. Малярия — инфекционно-паразитарная патология, характерна повышенная температура тела.