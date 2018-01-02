В Крыму создадут "Винные дороги Крыма" для путешественников

Вчера, 20:39

Власти Крымского полуострова для развития туристического потенциала региона начали разработку нового проекта под названием «Винные дороги Крыма».

В рамках данного уникального нового проекта будут разработаны специальные маршруты, по которым путешественники смогут посетить предприятия и хозяйства региона, где создают вино. В руководстве региона сообщили, что маршруты будут разрабатываться разные, на срок от одного дня до недели. На протяжении дорог для путешественников будут созданы все необходимые заведения: мини-отели, рестораны, кафе и другие.

По словам Вадима Волченко, министра курортов и туризма региона, такая идея возникла у правительства после проведенного винного фестиваля «Ноябрьфест», который сделал полуостров Крыма наиболее популярным местом для путешествий на период праздников в ноябре, когда за пару дней Крым принял 4500 гостей.

Всего за прошедший год Крым посетили 5 миллионов путешественников, из которых 80% хотят посетить это место снова.