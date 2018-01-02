Стеклянные иглу помогут рассмотреть северное сияние в Мурманске

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В Мурманске начал работу кемпинг с 6-ю иглу, которые оборудованы прозрачными стеклянными стенами. Целью построения является удобство для наблюдений за северным сиянием. Гендиректор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин подтвердил, что до 1 марта все 6 иглу забронированы.

Под Мурманском активно работает кемпинг с 6-ю иглу, который оборудован прозрачными стеклянными стенами. Такой специфичный проект постройки, в основу, которого положен традиционный эскимосский «дом». Основным преимуществом данных иглу является возможность беспрепятственного наблюдения за северным сиянием.

Гендиректор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин подтвердил, что до 1 марта все 6 иглу забронированы. Также известно, что диаметр одного иглу составляет шесть метров. К слову, этот показатель больше, чем у иглу эскимосов.