VistaNews.ru


Стеклянные иглу помогут рассмотреть северное сияние в Мурманске

Сегодня, 12:12

В Мурманске начал работу кемпинг с 6-ю иглу, которые оборудованы прозрачными стеклянными стенами. Целью построения является удобство для наблюдений за северным сиянием. Гендиректор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин подтвердил, что до 1 марта все 6 иглу забронированы.

Под Мурманском активно работает кемпинг с 6-ю иглу, который оборудован прозрачными стеклянными стенами. Такой специфичный проект постройки, в основу, которого положен традиционный эскимосский «дом». Основным преимуществом данных иглу является возможность беспрепятственного наблюдения за северным сиянием.

Гендиректор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин подтвердил, что до 1 марта все 6 иглу забронированы. Также известно, что диаметр одного иглу составляет шесть метров. К слову, этот показатель больше, чем у иглу эскимосов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.