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Росгвардия советует россиянам не размещать в соцсетях фото из отпусков

Сегодня, 11:37

Росгвардия в очередной раз советует россиянам не размещать в соцсетях свои фото, находясь при этом в отпуске. Таким образом, считают представители ведомства, значительно уменьшается вероятность квартирных краж.

В Новогодние праздники многие из россиян, традиционно покидают свои жилища, уезжая куда-либо на отдых. При этом, их фотографии, сделанные во время отпуска, в огромном количестве появляются в различных соцсетях.

Этим и пользуются злоумышленники, получившие таким образом информацию об отсутствии владельцев жилья. Количество квартирных краж в Новогодние праздники существенно увеличивается.

Представители Росгвардии также рекомендуют установку металлических решёток на окнах первого и последнего этажей. Не следует оставлять форточки в незапертом виде. Полезной станет и установка видеокамеры.

Не стоит распространяться о дорогих произведениях искусства, антиквариате или ювелирных изделиях, хранящихся дома. Также целесообразно учитывать ценности, указывая их подробное описание и серийные номера. Это может облегчить их розыск в случае кражи.


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