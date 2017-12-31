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В Шереметьеве пассажиропоток 31 декабря составил рекорд - 40 тысяч человек

Сегодня, 13:15

В Шереметьеве наблюдается массовый пассажиропоток. Количество граждан достигло уже 40 тысяч человек. Это стало настоящим рекордом.

 По последним оперативным данным, в Шереметьеве зафиксировали массовый пассажиропоток. Около 40 тысяч едущих в разные направления граждан прошли регистрацию на терминалах. Люди планируют встретить Новый год не только в разных городах, но и странах. Этот показатель стал рекордом для аэропорта в текущем году. Сотрудники аэропорта в Шереметьево отмечают большую степень нагрузок. Штат обслуживающего персонала терминала увеличен до максимума.

Благодаря такой оперативности люди обслуживаются самым скорейшим образом. Клиенты довольны сервисом и пребывают в новогоднем настроении. В воздухе витает запах хвои и мандарин. Технических сбоев в работе аэропорта не зафиксировано. По прогнозам, в аэропорту ожидался пассажиропоток не более 37 тысяч человек, но практика показала совершенно иные цифры.


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