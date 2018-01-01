VistaNews.ru


Аэропорт «Стригино» принял самолёт, разукрашенный в стиле World of Tanks

Вчера, 18:20

Международный новосибирский аэропорт «Стригино» принял самолёт, который разукрашен под стилистику популярной игры World of Tanks.

Самолёт приземлился в «Стригино» 30 декабря в ночное время суток. Судно известно тем, что разукрашено в стилистике популярной белорусской игры World of Tanks. Оно принадлежит компании Belavia. Маршрут из Белоруссии в Нижний Новгород был открыт весной 2017 года. За окрас самолёта отвечает компания-разработчик компьютерных игр Wargaming, которая и выпустила легендарную World of Tanks, в которую геймеры играют по всему миру. Сам же самолёт является серийной версией Boeing 737-300.

Интересно, что прошлой осенью в «Стригино» прибыл также другой необычный самолёт, о котором позже сняли киноленту под названием «Кандагар».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.