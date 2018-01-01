Аэропорт «Стригино» принял самолёт, разукрашенный в стиле World of Tanks

Вчера, 18:20

Международный новосибирский аэропорт «Стригино» принял самолёт, который разукрашен под стилистику популярной игры World of Tanks.

Самолёт приземлился в «Стригино» 30 декабря в ночное время суток. Судно известно тем, что разукрашено в стилистике популярной белорусской игры World of Tanks. Оно принадлежит компании Belavia. Маршрут из Белоруссии в Нижний Новгород был открыт весной 2017 года. За окрас самолёта отвечает компания-разработчик компьютерных игр Wargaming, которая и выпустила легендарную World of Tanks, в которую геймеры играют по всему миру. Сам же самолёт является серийной версией Boeing 737-300.

Интересно, что прошлой осенью в «Стригино» прибыл также другой необычный самолёт, о котором позже сняли киноленту под названием «Кандагар».