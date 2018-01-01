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Участники «Красивой Читы» организуют пробежку 1 января

Сегодня, 07:15

Участники «Красивой Читы», а также «Искры» организуют пробежку 1 января. Флешмоб начнётся в 12:00 по местному времени на площади им. Ленина.

С соответствующим призывом принять участие в первой новогодней акции Читы приглашают горожан Юлиана Бажина, Валентина Дымченко и Юрий Скоробогатов. Соответствующий ролик молодые люди опубликовали в социальных сетях, а также видеохостинге Youtube. В видеообращении указано, что все желающие могут в 12:00 по местному времени собраться около главной городской ёлки. Неравнодушные к спортивным мероприятием уже массово высказываются в соцсетях, что обязательно посетят такой флешмоб.

В свою очередь, организаторы акции предлагают горожанам зарядиться позитивной энергией и настроением. В программу также войдут бутерброды, горячий чай, танцы и веселье.


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