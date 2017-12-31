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Собянин намеревается сделать праздники ближе к людям

Сегодня, 12:10

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о праздновании Нового года жителями столицы. Градоначальник констатировал сближение праздников с народом и отметил намерение продолжать работать в данном направлении.

По словам Собянина, Новый год является особенным праздником для Москвы. Ранее в первые минуты торжества столичные парки, улицы и площади практически полностью пустовали. В настоящее время градоначальнику удалось изменить к лучшему сложившуюся ситуацию, и он на намерен останавливаться на достигнутом.

Первым шагом в оживлении новогодней Москвы стали кадровые перестановки в руководствах местных парков. Собянин уволил директоров, не желающих работать и предоставлять людям радость в праздничную ночь. Следом мэр подключил большое количество ледовых катков, открывающихся с наступлением первых минут нового года. Завершающим этапом создания «европейской сказки» для москвичей и гостей столицы стали новогодние фестивали.

Собянин подчеркнул важность сближения праздников с людьми, намереваясь продолжать совершенствовать столицу в данном направлении.


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