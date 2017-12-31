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Новосибирское пёсокафе устроит онлайн-пати с собачками на Новый год

Сегодня, 09:09

Новосибирское уникальное пёсокафе устроит онлайн-пати с собачками на Новый год. Ведь именно это животное является символом предстоящего 2018 года.

В сообщении нового заведения указано, что оно откроется во время новогодних праздников. В преддверии праздника руководство решило устроить онлайн-тусовку, где главными участниками будут именно собачки. Сейчас идёт набор персонала на весьма необычные должности в Dog House. В ходе трансляции в интернете можно будет познакомиться с животными, принять участие в различных конкурсах, поиграть в игры. Победители смогут посетить заведение бесплатно и вживую погладить пёсиков.

Указывается, что стрим начнётся в 22:00 по местному времени на официальном Instagram-аккаунте пёсокафе. При этом организаторы не будут выключать эфир, чтобы и после боя курантов можно было продолжать любоваться забавными питомцами.


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