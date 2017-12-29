В Петербурге 3/4 населения останутся дома в новогоднюю ночь

Вчера, 22:37

В Санкт-Петербурге на новогодние праздники останется около ¾ населения. Социологи сообщили о том, как граждане в Северной столице планируют провести зимний уик-энд.

Аналитики Центра социологических наблюдений рассказали о результатах проведенных опросов среди населения Санкт-Петербурга. Экспертов в беседах с горожанами интересовал единственный ответ на вопрос о том, как и где будут петербуржцы отмечать Новый 2018 год. Из всех резидентов примерно ¾ сообщили, что будут праздновать в своих домах и квартирах. После полуночи некоторые из них прибудут на Дворцовую площадь, к центральной елке.

Еще 11% граждан отправятся в Ленобласть на свои дачи. Совсем немного, приблизительно 6% россиян планирует поехать к родственникам, друзьям и знакомым в другие города, а 3% - полетит за рубеж на отдых в солнечные курорты. В Санкт-Петербурге уже присутствует новогодний ажиотаж, люди проводят массовые закупки продуктов и подарков для своих близких и родных.