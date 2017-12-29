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В Сочи определили точку отсчета нулевого километра

Сегодня, 10:33

На территории бывшего форта «Александрия» в Сочи установили точку отсчета нулевого километра. На днях состоится официальное открытие уникального объекта.

Установление точки отсчета нулевого километра прокомментировала Ксения Гагарина, руководящая бывшим портом «Александрия». Уникальный проект был заранее оговорен с администрацией Сочи. К слову, на днях состоится официальное открытие точки, на котором будет присутствовать сочинский градоначальник Анатолий Пахомов. Выбор территории бывшего форта «Александрия» нулевой точкой отсчета Гагарина пояснила ее идеальным расположением для начала исторических экскурсий.

Автором идеи создания уникального объекта выступил владелец галереи Владимир Хакимов, собственнолично профинансировавший все строительные работы. Скульптор – Акоп Халафян. Нулевая точка отсчета показывает расстояние от Сочи к Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару и Стамбулу.


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