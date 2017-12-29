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Московский зоопарк в начале 2018 года откроют для молодоженов

Сегодня, 10:21

Дни открытых дверей в Московском зоопарке для будущих молодоженов будут проходить каждую субботу с января по март в наступающем году.

«В рамках данного мероприятия будет предоставлена возможность осмотреть и выбрать свадебные площадки для проведения будущих бракосочетании в летний и зимний период, и выбрать самую подходящую для проведения столь важного праздника и воплощения всех свадебных желании», - говорилось в сообщении.

Организаторы мероприятия разработали для молодоженов особые маршруты. Будущие молодожены смогут осмотреть «Дом Клюева» - особняк позапрошлого века со своей историей, который в настоящее время отреставрирован под свадебные церемонии. Молодоженам дан шанс провести свадебное мероприятие в атмосфере истории и аристократизма.

Помимо организации выездной регистрации будущим супругам будут предложены консультации Московского свадебного агентства, которые расскажут об основных модных тенденциях организации свадебных торжеств. Для молодых будут разработаны и идругие программы, такие как: катание на лошадях, посещение экзотического сада, а также в начале 2018 года в Академии Московского зоопарка планируются проводиться курсы по уходу за экзотическими животными. Посетителей научат ухаживать за многими необычнвми животными, птицами, привезенными из разных стран.


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