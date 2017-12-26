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В Петербурге в 2018 году турпоток вырастет до 7,5 млн человек

Вчера, 22:10

Санкт-Петербург в этом году могут посетить до 7,5 миллиона туристов. Местные власти подсчитали, что именно столько путешественников должно приехать в город.

Как сказал глава городского комитета по туризму Андрей Мушкарёв, в прошлом году сюда приехали 6,9 миллиона иногородних и иностранных граждан. В этом году их должно быть на 600 тысяч больше. Чиновник заметил, что точные цифры станут известны общественности в конце января.

Говоря о причинах роста турпотока, Мушкарёв рассказал, что основным движущим фактором здесь есть приток иностранных путешественников. В большинстве это гости из Юго-Восточной Азии, которых привлекает история, культура и архитектура Петербурга. В процентном соотношении российских и иностранных туристов в городе бывает 50 на 50, резюмировал чиновник.


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