В Чувашии открыли новогодний туристический маршрут

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Для жителей и гостей Чувашии с 3 по 7 января 2018 года откроются новые туристические маршруты. Известно, что все желающие смогут посетить авторские праздничные новогодние шоу, которые пройдут во всех уголках региона.

Для активного и интересного отдыха жителей и гостей Чувашии во время новогодних праздников, специалистами были разработаны маршруты, которые призваны подарить людям сказку. Сообщается, что на протяжении пяти дней все желающие смогут посетить отдаленные уголки региона.

3 января гостей ожидает город Мариинский Посад, четвертого января туристы смогут посетить Чебоксарский район, а пятого – город Новочебоксарск. В рождественский сочельник туристы посетят Моргаушский район, а седьмого января – город Алатырь. Создатели такого уникального туристического маршрута позаботились, чтобы каждый день путешествия стал тематическим и наполненным познавательными экскурсиями, народными гуляниями, различными мастер-классами.

Организаторы туристической поездки сообщают, что на период новогодних праздников Мариинский Посад станет сказочной столицей Чувашии.