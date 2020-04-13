Оставить след: советские обычаи набирают популярность

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Краска и бумага помогут запечатлеть развитие семьи.

Интернет пестрит семейными фотографиями, сделанными с большим или маленьким промежутков времени. Эти снимки показывают, как меняются и развиваются дети со временем и одновременно являются отражением единства и сплоченности семей. Взрослые хотят оставить свой след в жизни детей и запомнить какими они были молодыми и счастливыми, когда их малыши были маленькими.

А ведь раньше у каждой мамочки был не инстаграм, а альбом, где описывалось развитие малыша, его первые фразы, успехи и падения. В архиве обязательно был отпечаток детской стопы и ладони. Если совместить современные тенденции и советские обычаи, то можно получить интересную идею для того, чтобы запечатлеть хронологию развития семьи. Каждый раз, смотря на фото или картину из прошлого, воспоминания зашкаливают.

Только теперь на бумаге след будет оставлять не только малыш, а вся семья. Стоит выбрать день, значимый для всей семьи. Технология: на цветном или белом листе отпечатываем предварительно окрашенную цветной гуашью ладонь или стопу. Следы могут перекрываться с красками и фоном. Также можно экспериментировать и превратить стопы в причудливых птичек или животных. Для полноты картины цветные отпечатки можно дополнить и семейным фото. Когда ребенок совсем мал, за год можно сделать несколько отпечатков, а после вырезать и наложить их один на другой.

Готовые изображения можно убрать в семейный альбом или же оформить в рамки и сделать декором одной из комнат. Так творчество поможет не только оставить след и память для поколений, но и создать необычный интерьер.