Чай с «характером» поможет разгрузить закрома хозяек

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ТОП-3 чайных комбинации, полезных для детей и их родителей.

Хоть в России и нет чайных плантации, чай принято пить несколько раз день и угощать им гостей. Привычнее всего для семейных посиделок черный чай. В восточной медицине считается, что любой продукт имеет свой характер, не обошло стороной это и листовой напиток.

Черный чай обладает «горячим характером», в чистом виде он идеально подходит для зимы, а у зеленого «характер холодный», он прекрасно очищает организм и охлаждает, его стоит употреблять летом. Универсальным чаем для всех сезонов считается Улун. Но из-за «заморского» названия ранее к нему относились довольно скептически, поэтому раньше хозяйки смешивали в равное количество листьев черного и зеленого чай.

К слову, домашний напиток можно сделать еще полезнее и вкуснее, если разнообразить его травами и домашними специями. Тем более у многих на кухне есть коробочки со специями и травами, которые лежат без дела, а срок годности истекает. Дети будут только рады таким экспериментам, а мамы побалуют себя «витаминным коктейлем», которого так не хватает весной женскому организму.

ТОП 3 чайных комбинации:

1. Мята знакома всем, ее освежающий эффект сложно недооценить. Но помимо этого чай с мятой благотворно влияет на желудок, снимает спазмы сосудов и повышает аппетит. Сделать чай еще вкуснее помогут ягоды малины или облепихи, цедра цитрусовых или долька свежего лимона.

2. На втором месте ромашка . Она, как и мята, полезна для пищеварения, помимо этого ромашковый чай помогает бороться с бессонницей, снимает воспаления и снижает температуру тела, что очень актуально в борьбе и профилактике ОРВИ. Ромашку дополнит гвоздика и мед.

3. Шиповник — чемпион по содержанию витаминов. В его ягодах в 50 раз больше аскорбиновой кислоты, чем в лимоне, при этом его вкус не насколько кислый и едкий. Витаминный чай с шиповником прекрасно укрепляет иммунитет, как и предыдущие травы полезен для пищеварения и является природным антисептиком. Сушеные яблоки и имбирь усилят его свойства, а ягоды земляники сделают вкус незабываемым. Стоит помнить, что излишнее употребление шиповника может повредить детскую эмаль зубов.

Не бойтесь экспериментов! Так чайные напитки помогут разгрузить полочки со специями хозяек и наполнят семейные чаепития ярким вкусом и пользой. Может, и ребенок захочет придумать свой уникальный чайный напиток.