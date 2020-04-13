Три «нестрашные» ошибки родителей, которые могут разрушить жизнь ребёнку

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Как не испортить доверительные отношения с детьми.

Всем родителям хочется быть лучшими для своих детей. Но, порой, взрослые совершают обыденные поступки, так называемые, «нестрашные» ошибки, которые с болью отзываются в детских сердцах. Какие же «безобидные» слова и действия могут нанести маленькому человеку травму и испортить отношения в семье?

На первом месте — привычка делать ребёнка объектом своих шуток , особенно при друзьях или посторонних. Малыш может быть действительно смешным: его поведение, невозможность выговорить какие-то слова, походка, но если это высмеивается взрослыми, то кроха может начать считать себя не таким, как все, и в качестве самозащиты закрыться ролью вечного шута. Поэтому остроумие лучше не тренировать на собственных детях.

, особенно при друзьях или посторонних. Малыш может быть действительно смешным: его поведение, невозможность выговорить какие-то слова, походка, но если это высмеивается взрослыми, то кроха может начать считать себя не таким, как все, и в качестве самозащиты закрыться ролью вечного шута. Поэтому Уверенность в том, что ребенок ничего не вспомнит . Да, подросток может не помнить до мелочи слова или ситуацию, которые произошли, когда ему было года четыре. Но ощущения, звуки, негативные эмоции могут остаться в нем навсегда. Отсюда и произрастают подсознательные обиды на родителей, которые даже взрослый человек не может простить.

. Да, подросток может не помнить до мелочи слова или ситуацию, которые произошли, когда ему было года четыре. Но ощущения, звуки, негативные эмоции могут остаться в нем навсегда. Не держать обещания. Так родители являются авторитетом для маленького ребёнка, то любые его действия до определенного момента являются для него абсолютно правильными. Поэтому, если взрослые частенько не исполняют своих обещаний перед ребёнком и такое поведение становится нормой в семье, то взрослее малыш может начать считать свои интересы неважными, а отсюда неуверенность в себе.

Не совершать ошибок невозможно, потому что никто не идеален. Но взрослым, порой стоит заглянуть в своё детство и вспомнить, что обижало их. И тогда «нестрашных» ошибок, которые могут разрушить жизнь малышу, станет меньше и хорошие отношения с родителями продляться всю жизнь.