«Я на минутку». Учим ребёнка ждать маму дома

Сегодня, 14:07

Проще выбежать за доставкой самой, чем полчаса одевать ребенка ради встречи курьера. Но как понять, что малыш готов побыть один дома?

Иногда каждой маме нужно «выскочить» из дома на 5-10 минут: забрать заказ у курьера, забежать в магазин через дорогу или выгулять собаку. Когда папа на работе и рядом нет никого из близких, приходится делать нелегкий выбор: оставить ребёнка одного на пять минут, или надевать на него семь одёжек и вместе идти по делам.

Для начала надо понять, готов ли ребёнок посидеть один. До 5-7 лет он может испытать большой стресс, если осознает, что он остался сам по себе, даже если мама обещала вернуться быстро. Минуты будут тянутся вечность, истерики не миновать. Поэтому надо убедиться, что ребёнок согласен побыть один. Ни в коем случае нельзя уходить, если ребёнок плачет и просит родителей остаться. В этом случае лучше попросить курьера подняться на этаж, или обратиться за помощью к соседям.

Надо обязательно объяснить причину своего ухода и сказать, что это ненадолго. Можно дать ребёнку часы со стрелкой и объяснить, что когда большая стрелочка окажется на такой-то отметке, мама вернется. Это придаст малышу уверенности. Но в этом случае нельзя опаздывать. Поход к курьеру может занять немного больше времени, чем ожидалось. Лучше взять времени с запасом и прийти немного раньше.

Не надо в присутствии ребёнка убирать на верхние полки опасные для него предметы. Он обязательно подумает, что от него прячут что-то интересное и попытается туда проникнуть.

Можно проводить небольшие тренировки: выйти и постоять немного за дверью, послушать, как будет вести себя ребёнок. Это поможет малышу морально подготовиться к тому, что мама может иногда выйти из дома.

Если обратиться к закону, то прямого указания, что детей нельзя оставлять одних дома нет. Но родители несут уголовную ответственность, если с ребёнком что-либо случится в их отсутствие.

Со временем малыш перестанет бояться оставаться один, и запас времени у мамы будет увеличиваться. Главное — обучить ребенка технике безопасности и найти ему интересное занятие. Тогда он будет вырастет ответственным и самостоятельным.